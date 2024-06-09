Назаров: даже звёздный Макдэвид оказался бессилен против гениальной игры Бобровского

Известный тренер Андрей Назаров высоко оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Конечно, нужно поздравить Сергея Бобровского с такой замечательной игрой в первом матче финала Кубка Стэнли. Не пропустил ни одной шайбы, совершил 32 спасения. Много раз повторял – вратарь в плей-офф, а особенно в финальной серии решает если не всё, то очень многое. Именно голкипер выходит на первый план и тащит за собой всю команду.

Не удивительно, что Бобровский является высокооплачиваемым хоккеистом. Удивляет другое: неоправданные зарплаты полевым игрокам среднего уровня. По большому счёту всё решают звёзды и вратари, а все остальные – это массовка. Хотя мы видим, что даже звёздный Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2» и оказался бессилен против гениальной игры нашего соотечественника.

Конечно, всё решает менеджмент и руководство клубов, но даже после повышения потолка зарплат нужно выписывать оклады и раздавать контракты более иррационально. Деньги нужно именно зарабатывать. Так, как это делает Сергей Бобровский», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.