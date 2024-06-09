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«СКА Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара

«СКА Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
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Минувшей ночью произошло возгорание чаши спортивного комплекса «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, площадь которого составила около 225 кв. м, сообщает телеграм-канал 78. Предварительная причина — неисправность проводки.

Сумма ущерба устанавливается, предварительно пострадала поверхность арены, часть трибуны и видеобортики. Устанавливается сумма ущерба.

Напомним, в апреле был арестован бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, которого обвиняют в присвоении или растрате, совершённой организованной группой или в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касаемо продолжения игры армейского клуба на стадионе в следующих сезонах КХЛ.

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