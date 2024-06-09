«Главная причина победы». Вратарь «Эдмонтона» восхитился игрой Бобровского в первом матче

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отметил игру своего коллеги по амплуа Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли. Российский голкипер «Флориды» отразил все 32 броска и помог «Пантерз» выиграть первый матч серии со счётом 3:0.

«Несмотря на то что мы пропустили первыми, я думаю, что наша команда хорошо отыграла все полные 60 минут. Мы играли потрясающе на протяжении всей игры. Мы действительно доминировали. Игра Боба сыграла огромное значение и стала главной причиной, по которой они смогли победить», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).