Главный тренер «Эдмонтона» рассказал о планах обыграть Бобровского во втором матче финала

Главный тренер Крис Ноблох рассказал, что команда планирует изменить для того, чтобы обыграть вратаря «Флориды» Сергея Бобровского во втором матче финала Кубка Стэнли. В первой игре россиянин отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой матча (3:0).

«Определённо есть вещи, на которые мы можем нацелиться. У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. У каждой системы, против которой вы играете, есть сильные и слабые стороны. Так что есть вещи, на которые мы как тренеры можем обратить внимание. А ещё есть элемент удачи», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).