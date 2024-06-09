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Болельщики «Флориды» скандировали имя Бобровского после первого матча финала Кубка Стэнли

Болельщики «Флориды» скандировали имя Бобровского после первого матча финала Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и повела в серии со счётом 1-0. Главным героем матча стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

После завершения матча болельщики «Флориды», покидавшие домашний стадион, скандировали имя россиянина, благодаря Бобровского за огромный вклад в победу в первом матче финальной серии.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).

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