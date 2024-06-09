«Не знаю, встречал ли я кого-то похожего на него». Морис — о разговоре с Бобровским

Главный тренер «Флориды» Пол Морис оценил разговор с вратарём Сергеем Бобровским во время одной из прогулок. Тренер и Бобровский говорили о жизни и России, а Морис поразился жизненными взглядами и рассудительностью россиянина.

«Если бы вы смогли прочитать расшифровку того разговора, то подумали бы, что Бобровскому 57 лет, а мне примерно 30. Я не знаю, встречал ли я кого-то похожего на Сергея. Я знаю о нём не более 10%. Сергей – умный и очень целеустремлённый человек, и он разработал собственную программу, которая позволяет ему показывать великолепную игру», – цитирует Мориса Sportsnet.

Для Сергея Бобровского эта победа стала 42-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым, в активе которого те же 42 победы.