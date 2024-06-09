Светлов: Бобровский сделал заявку на титул самого ценного игрока плей-офф НХЛ

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил результат первого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (3:0). Главным героем матча стал российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский, отразивший все 32 броска по своим воротам.

«Отмечу очень лаконичную и классную игру вратаря Бобровского. Два-три голевых момента «Эдмонтон» создал в первом периоде, был выход Ньюджент-Хопкинса один на один. Бобровский всё подчистил. И сделал заявку на титул самого ценного игрока плей-офф. Ещё бросилось в глаза доминирование «Флориды» в силовой борьбе, которое привело почти к двукратному преимуществу в силовых приёмах (63:35 в пользу «Пантерз». — Прим. «Чемпионата»). Из-за этого канадская команда смотрелась немного легковесно, целостная картина её игры нарушалась», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Таким образом, «пантеры» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе.