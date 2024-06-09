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Вераге обошёл Гретцки по скорости достижения 10 победных голов в матчах плей-офф НХЛ

Вераге обошёл Гретцки по скорости достижения 10 победных голов в матчах плей-офф НХЛ
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В Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и повела в серии со счётом 1-0. Главным героем матча стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Флориды» Картер Вераге. Этот гол стал победным в матче. На счету Вераге уже 10 победных шайб в 63 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, который забил 10 победных голов за 64 матча плей-офф.

Быстрее 10 победных голов в плей-офф забивали лишь четыре хоккеиста: Бретт Халл (43 матча), Ги Лафлёр (57), Йохан Франзен (57) и Джо Сакик (62).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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