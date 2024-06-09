Вераге обошёл Гретцки по скорости достижения 10 победных голов в матчах плей-офф НХЛ

В Санрайзе (США) прошёл первый матч серии финала Кубка Стэнли 2024 года, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и повела в серии со счётом 1-0. Главным героем матча стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

Первую шайбу в матче забросил нападающий «Флориды» Картер Вераге. Этот гол стал победным в матче. На счету Вераге уже 10 победных шайб в 63 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл легендарного Уэйна Гретцки, который забил 10 победных голов за 64 матча плей-офф.

Быстрее 10 победных голов в плей-офф забивали лишь четыре хоккеиста: Бретт Халл (43 матча), Ги Лафлёр (57), Йохан Франзен (57) и Джо Сакик (62).