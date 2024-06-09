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Терещенко оценил игру Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли

Терещенко оценил игру Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высоко оценил выступление голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«Сергей дал «Флориде» шанс выиграть. Во многом его выступление позволило победить «Пантерз» в первом матче. «Эдмонтон» перебросал соперника. Они хорошо атаковали, играли в пас. И первый, и второй гол пропустили из-за ошибок на возврате. Но игра Сергея! Для «Флориды» – он лучший вратарь», – цитирует Терещенко «Советский спорт».

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).

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