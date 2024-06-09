В СКА дали официальный комментарий по поводу пожара на «СКА Арене». Напомним, сегодня из-за неисправной проводки на спортивном сооружении в Санкт-Петербурге произошёл пожар, площадь которого составила около 225 кв. м.

«После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки «СКА Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона и обошлось без пострадавших», — говорится в официальном заявлении пресс-службы петербургского клуба.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что сейчас проходят переговоры с владельцами «СКА Арены» касаемо продолжения игры армейского клуба на стадионе в следующих сезонах КХЛ.