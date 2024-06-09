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Репортёр из Флориды на русском языке поблагодарила Сергея Бобровского за интервью

Репортёр из Флориды на русском языке поблагодарила Сергея Бобровского за интервью
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Репортёр американского телевидения Эмили Каплан взяла интервью у вратаря Сергея Бобровского сразу после первого матча финала Кубка Стэнли. Россиянин стал главным героем матча, отразив все 32 броска по воротам. «Флорида» выиграла первый матч финальной серии со счётом 3:0.

В конце интервью репортёр поблагодарила Бобровского на русском языке, сказав «спасибо».

ВИДЕО

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году). Для Сергея Бобровского эта победа стала 42-й в рамках матчей плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место по победам в плей-офф среди всех российских голкиперов, сравнявшись с Евгением Набоковым, в активе которого те же 42 победы.

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