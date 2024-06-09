McDonalds предложил переименоваться в McDavid’s в случае победы «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

Канадский McDonalds предложила переименоваться в McDavid’s по всему Эдмонтону в случае победы «Ойлерз» в Кубке Стэнли в честь капитана команды Коннора Макдэвида. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в одной из соцсетей.

Напомним, первый матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» выиграли хоккеисты «Пантерз» со счётом 3:0 и повели в серии 1-0.

Фото: соцсети Макдональдс

Напомним, в рамках текущего плей-офф канадский форвард Коннор Макдэвид провёл 19 матчей, в которых записал в свой актив пять заброшенных шайб и 26 результативных передач. Канадец на данный момент возглавляет гонку бомбардиров Кубка Стэнли текущего розыгрыша. Он набрал 31 очко и опережает идущего на втором месте Леона Драйзайтля на три балла.