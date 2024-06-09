Кодола: Колосов сказал, что уровень игры в КХЛ выше, чем в АХЛ

Нападающий «Барыса» Владислав Кодола прокомментировал отъезд белорусского голкипера Алексея Колосова в Северную Америку. 22-летний вратарь по завершении прошлого сезона КХЛ отправился в Северную Америку. В июле 2023 года Колосов подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией Флайерз».

«Я был очень удивлён, когда узнал про его отъезд. Нас уже распустили, сезон закончился, а он после завершения решил уехать. Раз пригласили, конечно, надо ехать и пробовать. Я его, кстати, встретил недавно в банке, он уже вернулся из Америки. Поделился со мной впечатлениями. Сказал, что потренировался с «Флайерз» и поиграл несколько матчей в Американской хоккейной лиге за «Лихай Вэлли Фантомс».

Он сказал, что уровень игры в Континентальной хоккейной лиги выше и лучше, чем в АХЛ. Не знаю, будет он там оставаться или вернётся, у него есть сомнения. Он очень хорошо провёл прошлый сезон, может, его себе в актив занести. Ему бы ещё пару таких сезончиков в КХЛ провести, и уже станет элитным вратарём», — цитирует Кодолу Legalbet.

Колосов провёл в АХЛ два матча, одержал одну победу и отразил 88,5% бросков. В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр за минское «Динамо», в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и 90,7% отражённых бросков.