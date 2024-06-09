Журналист НХЛ — о первом матче финала КС: Боб определённо в головах «нефтяников»

Журналист НХЛ Стивен Уайно прокомментировал великолепную игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0). Россиянин отразил все 32 броска по воротам и был признан первой звездой матча.

«У Боба есть силовое поле вокруг ворот. «Ойлерз» всё делают правильно: от Макдэвида, который играет как Макдэвид, до передач и так далее — но они не могут пробить Сергея. Боб определённо в головах «нефтяников», — написал Уайно в своей соцсети.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).