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Леонид Вайсфельд назвал фаворита в финальной серии Кубка Стэнли

Леонид Вайсфельд назвал фаворита в финальной серии Кубка Стэнли
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал «Флориду» фаворитом финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» и оценил первый матч, который выиграли хоккеисты «Пантерз» со счётом 3:0.

«Счёт 3:0, хотя у «Эдмонтона» было несколько выходов один на один. Странно, что Макдэвид и Драйзайтль не забросили ни одной шайбы. С другой стороны, это говорит о том, что «Флорида» очень хорошо сыграла в обороне. Бобровский всё подчистил у своих ворот.

Сложно в данной серии выбрать однозначного фаворита. Однако если выбирать, то назову «Пантерз». На мой взгляд, у них более сбалансированный состав, плюс лучше вратарь», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Лучшим игроком первого матча финала Кубка Стэнли признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил все 32 броска по воротам.

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Барков, Райнхарт) – 03:59 (5x5)     2:0 Родригес (Беннетт, Монтур) – 22:16 (5x5)     3:0 Луостаринен (Барков) – 59:55 (en)    
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