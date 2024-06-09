Леонид Вайсфельд назвал фаворита в финальной серии Кубка Стэнли

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд назвал «Флориду» фаворитом финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» и оценил первый матч, который выиграли хоккеисты «Пантерз» со счётом 3:0.

«Счёт 3:0, хотя у «Эдмонтона» было несколько выходов один на один. Странно, что Макдэвид и Драйзайтль не забросили ни одной шайбы. С другой стороны, это говорит о том, что «Флорида» очень хорошо сыграла в обороне. Бобровский всё подчистил у своих ворот.

Сложно в данной серии выбрать однозначного фаворита. Однако если выбирать, то назову «Пантерз». На мой взгляд, у них более сбалансированный состав, плюс лучше вратарь», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

Лучшим игроком первого матча финала Кубка Стэнли признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил все 32 броска по воротам.