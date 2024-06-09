Бобровский второй раз подряд начал серию с «сухаря» в текущем плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский второй раз подряд в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отыграл первый матч серии «на ноль».

В стартовой встрече финального раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» Бобровский отразил 32 броска и оформил «сухарь». Он не пропустил и в первом матче финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда российский голкипер отразил 23 броска.

Также Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию плей-офф с шат-аута.

«Пантерз» повели в серии 1-0. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе. Напомним, Бобровский был признан первой звездой данного матча.