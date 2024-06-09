Хайман — о поражении от «Флориды»: хоккей забавная игра, главное — не расстраиваться

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о сухом поражения в первом матче финальной серии Кубка Стэнли серии с «Флоридой Пантерз» (0:3).

«Конечно, мне не понравился результат, но я думал, что мы могли отыграться, а ключ к нашей игре — это хорошее катание, игра на опережение, вбрасывание шайб в зону и обыгрывание соперника. Я думал, что на протяжении большей части этой игры мы были командой, которая давила, но сегодня мы просто не вышли на первое место.

Хоккей — забавная игра, главное — не расстраиваться. Ты просто продолжаешь играть и показываешь свой хоккей, вот почему это серия из семи матчей, и ты выходишь на поле и добиваешься успеха. Мне понравилась наша игра, у нас был свой стиль, сегодня мы не забили ни одного гола, но я уверен, что мы ещё забьём своё», — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ.