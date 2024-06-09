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Каменский назвал условие, при котором Овечкин сможет выиграть ещё один Кубок Стэнли

Каменский назвал условие, при котором Овечкин сможет выиграть ещё один Кубок Стэнли
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказал мнение, при каком условии капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет стать обладателем ещё одного Кубка Стэнли.

«В НХЛ всегда тяжело предугадать, кто выиграет. Тем более что выигрывает или проигрывает не один Овечкин, а вся команда. Если будет сильный подбор игроков, Овечкин, естественно, сможет помочь команде выиграть. Он классный игрок и знает, как побеждать», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

Свой единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин выиграл в 2018 году. Тогда в финальной серии плей-офф НХЛ «столичные» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

Напомним, в прошедшем сезоне «Вашингтон» завершил своё участие в розыгрыше Кубка Стэнли после того, как в первом раунде проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0-4.

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