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Максим Рыбин рассказал, что его удивило в первом матче финала Кубка Стэнли

Максим Рыбин рассказал, что его удивило в первом матче финала Кубка Стэнли
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о первом матче финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Понравилась в первую очередь игра Бобровского. 32 броска отразил, а «Флорида» нанесла 18. Можно сделать вывод, что «Эдмонтон» давил больше. Удивили Макдэвид и Драйзайтль, каждый из которых набрал почти 25 минут игрового времени. Это сумасшедшее время на самом деле, но так, наверное, и должно быть, звёзды должны так играть, и не наверное, а совершенно точно.

Что помешало звёздной атаке? Бобровский в воротах. Один из сильнейших вратарей НХЛ и среди наших российских голкиперов. Не хочу никого обидеть, просто констатирую факт его игры на данный момент.

Но это всего лишь первый матч. Второй матч будет очень важен для «Флориды» так как они играют дома, но если «Эдмонтон» заберёт второй матч, то чаша весов может качнуться в любую сторону, — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

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