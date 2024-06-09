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Генменеджер «Питтсбурга» заявил, что намерен омолодить состав команды

Генменеджер «Питтсбурга» заявил, что намерен омолодить состав команды
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался, что руководство клуба сфокусировано на том, чтобы пополнить состав молодыми хоккеистами.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы приобрести как можно больше молодых игроков, как можно больше перспективных хоккеистов и как можно больше вариантов выбора на драфте, чтобы попытаться пополнить команду действительно стоящими молодыми талантами, использовать это в будущем и постараться как можно быстрее вернуться в борьбу», — приводит слова Дубаса The Hockey News.

Напомним, «Питтсбург» завершил сезон-2023/2024 после окончания регулярного чемпионата, так как не попал в плей-офф. Команда заняла 10-е место в Восточной конференции, набрав 88 очков.

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