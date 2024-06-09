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Макдэвид — о «Флориде»: они именно такие, какими их показывают по телевизору

Макдэвид — о «Флориде»: они именно такие, какими их показывают по телевизору
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после поражения в первом матче финала Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (0:3) высказался о соперниках по серии.

«Много хороших моментов. Мы не слишком сдавались, но в моментах, где мы проседали, было опасно. Не очень везло с шайбами у чужих ворот.

Они такие, как их рекламируют, они именно такие, какими их показывают по телевизору. Они быстрые, они агрессивные», — приводит слова Макдэвида журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу команды с Востока. Второй матч этого противостояния пройдёт в ночь с 10 на 11 июня в Санрайзе. Начало в 3:00 по московскому времени.

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