Голкипер «Металлурга» Подскребалин высказал мнение, в чём секрет игры Набокова в плей-офф

Вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин высказал мнение об игре партнёра по команде — Ильи Набокова.

— Вы изнутри команды поняли, в чём секрет Ильи Набокова, который провёл невероятный плей-офф?

— Илюха просто делал своё дело. Когда ты идёшь в потоке, выходишь и играешь, играешь матч за матчем, то волнение пропадает. Думаю, Илья поймал кураж в нужное время и в нужном месте. Ему хочется сказать огромное спасибо, он принёс кубок всей команде, включая нас, троих вратарей — Александра Судницина, Саню Смолина и меня. Я поблагодарил его за это. Когда я перешёл в команду, у нас был разговор: «Слушай, Илюха, я хочу поднять кубок, и мне по барабану, кто будет первым номером — ты или я. Просто давай работать, и как пойдёт, так пойдёт». В конце сезона мы вспомнили этот разговор. Илюха — просто красавчик.

Помню, в прошлом сезоне он вылетал из плей-офф МХЛ против «Омских Ястребов». Но за этот год получил большое доверие и завоевал место в воротах. Ничего не скажешь, он уникум. Но в следующем сезоне я буду стараться конкурировать на благо нас троих — себя, его и Сани Смолина, — приводит слова Подскребалина «РБ Спорт».