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Главный тренер «Флориды»: я тренирую уже 30 лет! Конечно, я хочу выиграть Кубок

Главный тренер «Флориды»: я тренирую уже 30 лет! Конечно, я хочу выиграть Кубок
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился эмоциями от участия в финале Кубка Стэнли — 2024.

«Это правда, это то, что я чувствую. Я уже 30 лет занимаюсь этим делом, я был бы не прочь выиграть один кубок — как насчёт этого (смеётся)?

Я понимаю, каково это — чувствовать, что всё кончено, а ты не выиграл. Я знаю тренеров, которые испытывают противоположные чувства. Я проигрывал с тех пор, как начал, это было очень рано. Когда всё это закончится, я буду знать, насколько хорош я стал или наоборот — каким хорошим был раньше. Мне не нужно, чтобы кто-то ещё говорил мне это или оценивал мою карьеру. Я не говорю, что буду ценить это по-настоящему высоко. Но отлично представляю, какая работа была проделана. Да, я бы очень хотел завоевать хотя бы один», — приводит слова Мориса пресс-служба «Пантерз».

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