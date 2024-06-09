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Юдин — об «Ак Барсе» при Знарке: одному все лавры, а я мусор в раздевалке убираю

Юдин — об «Ак Барсе» при Знарке: одному все лавры, а я мусор в раздевалке убираю
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Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин высказался об атмосфере в команде при Олеге Знарке.

— Ты понял, почему при Знарке ты сидел в запасе?
— Нет. Требования я ни в коем случае не скидывал. Так же работал, как и все. Просто где-то не попал в симпатию. Он пришёл со своими ребятами. Может, он не мог поменять всех, изменить, как ему хотелось бы.

— При Знарке была худшая атмосфера в «Ак Барсе»?
— Я бы так не сказал на самом деле. Не знаю, спасибо тем же ребятам, которые были постарше, которые видели эту ситуацию. Ребята поддерживали. Спасибо коллективу.

Не было прям такого, что какие-то конфликты. Когда ты играешь по рисунку, его выполняешь. Даётся рисунок на игру, ты его выполняешь. Выполняешь — играешь. Не выполняешь — не играешь. Такое ощущение, что не было рисунка и некоторым ребятам можно было всё.

— Команда это чувствовала?
— В любом мужском коллективе, если видишь, что мы делаем работу одинаково, а в итоге одному все лавры, а я, условно, мусор в раздевалке убираю, это ощущается.

Чувствовалась несправедливость. Это видно было. Может быть, и поэтому происходили неприятные ситуации. Взгляды друг на друга в раздевалке, — приводит слова Юдина «Спорт-экспресс».

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