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Алексей Кручинин стал игроком «Северстали»

Алексей Кручинин стал игроком «Северстали»
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Нападающий Алексей Кручинин подписал контракт с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

С 2022 года 33-летний форвард выступал в составе нижегородского «Торпедо» и выходил на лёд в качестве капитана команды. В прошедшем сезоне он провёл 55 матчей, забросил 14 шайб и сделал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка с показателем полезности «-8». В плей-офф Алексей участия не принимал по решению тренерского штаба «Торпедо».

Всего на счету Кручинина 480 игр в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 205 (82+123) очков. В плей-офф провёл 38 матчей, забил 6 голов и сделал 13 результативных передач, набрав 19 очков в общей сложности.

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