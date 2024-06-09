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Первые игроки сборных на Турнир четырёх наций будут объявлены на драфте НХЛ — 2024

Первые игроки сборных на Турнир четырёх наций будут объявлены на драфте НХЛ — 2024
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По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, первые шесть хоккеистов каждой сборной-участницы Турнира четырёх наций будут объявлены 28 июня, во время проведения драфта НХЛ — 2024.

Участниками турнира станут национальные команды Канады, США, Швеции и Финляндии. Они будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира пройдёт на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

Команды получат три очка за победу в основное время, два очка за победу в овертайме или серии буллитов, одно очко за поражение в овертайме или серии буллитов. Две команды с лучшими показателями пройдут в финал, состоящий из одного матча.

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