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Кожевников — о Бобровском: величайший, однозначно заслужил «Везину»

Кожевников — о Бобровском: величайший, однозначно заслужил «Везину»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высоко оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» в первом матче серии финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (0:3).

«Бобровский — величайший вратарь. Это было понятно, он не первый сезон такой проводит. Сейчас они попали в финал второй год подряд. Он великий вратарь современности, даже не о чем говорить. Просто Мастер с большой буквы. Его можно назвать одним из лучших в мире на данный момент. Он однозначно заслужил приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи», — приводит слова Кожевникова «РБК Спорт».

Бобровский в стартовой встрече отразил 32 броска и оформил второй «сухарь» в текущем плей-офф НХЛ.

Благодаря его игре «Флорида» повела в серии — 1-0.

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