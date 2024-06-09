Артюхин — о переходе Кагарлицкого в «Торпедо»: ему подходит хоккей Ларионова

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался о переходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Торпедо».

«Это хороший переход и усиление для «Торпедо». Тот хоккей, который пропагандирует Ларионов, подходит для Дмитрия Кагарлицкого. Там молодая команда, у которой не хватает кубкового опыта. Взрослые ребята, например, Алексей Кручинин, ушли, и как раз на их места нужны такие игроки, как Кагарлицкий», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.