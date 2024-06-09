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Канарейкин — о финале НХЛ: суперинтересно, трибуны стояли на ушах от игры Бобровского

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:0.

«Безусловно, такой старт серии и матч получился суперинтересный. В атаке обе команды сыграли очень серьёзно. Всё решила работа голкиперов, фантастическая игра Бобровского! Он полностью переиграл своего визави. Я думаю, что трибуны точно стояли на ушах после его сейвов», — приводит слова Канарейкина Vprognoze.ru.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил свой второй шат-аут в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, отразив 32 броска, и помог своей команде выиграть.

Таким образом, «Пантеры» ведут в серии 1-0. Следующий матч состоится 11 июня, начало в 3:00 мск.