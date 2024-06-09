Крикунов: партнёрам Овечкина тоже интересно помочь ему побить рекорд Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкину хватит сил, чтобы выиграть Кубок Стэнли ещё раз, всё будет зависеть от того, как он настроится. Думаю, что сейчас он больше думает о рекорде Гретцки, ведь остаётся всего 42 шайбы. За два года он может забить такое количество и обойти Гретцки. Пускай лучшим будет наш бомбардир.

Рекорд в большей степени зависит только от Овечкина. Хотя и от других игроков тоже: отдадут передачу или нет. Но, думаю, партнёрам тоже интересно поучаствовать в этом рекорде. А Кубок Стэнли — всё-таки командная работа, где другие факторы тоже играют большую роль», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».