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Гретцки — о Баркове: он лучший форвард оборонительного плана со времён Троттье

Гретцки — о Баркове: он лучший форвард оборонительного плана со времён Троттье
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Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки высоко оценил игру капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова во время первого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0).

«Я только что сказал своей жене, сидевшей рядом во время первого периода: «16-й номер (под ним играет Барков. — Прим. «Чемпионата») — лучший форвард оборонительного плана, которого я видел со времён Брайана Троттье. И он так же хорош в атаке, как и Троттье», — сказал Гретцки в эфире Sportsnet во время перерыва после первого периода.

Напомним, «Флорида» ведёт в серии со счётом 1-0.

Следующий матч соперников состоится 11 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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