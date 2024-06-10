«Вашингтон Кэпиталз» договорился о покупке сайта CapFriendly

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» договорился о покупке известного интернет-ресурса, предоставляющего подробную информацию о контрактах игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это произойдет не раньше июля, но, согласно нескольким источникам, «Вашингтон Кэпиталз» достигли соглашения о покупке выдающегося веб-сайта CapFriendly. Эти же источники подчеркнули, что и «Кэпиталз», и CapFriendly хотели, чтобы сайт был общедоступным и независимо управлялся на протяжении драфта НХЛ — 2024 года и открытия рынка свободных агентов, поэтому ожидается, что сделка состоится официально по крайней мере до 5 июля» — написал Фридман в статье на Sportsnet.

Отмечается, что руководство сайта, также, как и руководство клуба, отказались давать комментарии.