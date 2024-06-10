Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон Кэпиталз» договорился о покупке сайта CapFriendly

«Вашингтон Кэпиталз» договорился о покупке сайта CapFriendly
Комментарии

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» договорился о покупке известного интернет-ресурса, предоставляющего подробную информацию о контрактах игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это произойдет не раньше июля, но, согласно нескольким источникам, «Вашингтон Кэпиталз» достигли соглашения о покупке выдающегося веб-сайта CapFriendly. Эти же источники подчеркнули, что и «Кэпиталз», и CapFriendly хотели, чтобы сайт был общедоступным и независимо управлялся на протяжении драфта НХЛ — 2024 года и открытия рынка свободных агентов, поэтому ожидается, что сделка состоится официально по крайней мере до 5 июля» — написал Фридман в статье на Sportsnet.

Отмечается, что руководство сайта, также, как и руководство клуба, отказались давать комментарии.

Материалы по теме
Каменский назвал условие, при котором Овечкин сможет выиграть ещё один Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android