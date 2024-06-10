Губерниев раскритиковал работу американских журналистов в финальном матче НХЛ

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике американских коллег, которые никак не отреагировали на момент с мальчиком из видео, на котором во время матча финальной серии плей-офф НХЛ главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох даёт интервью журналистке, а за стеклом в этот момент эмоционально ведёт себя голый по пояс юный болельщик «Флориды». Отметим, «Флорида» в первом матче финала Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (3:0).

«Мальчик классный, но, на самом деле, ролик демонстрирует абсолютно непрофессиональную работу заокеанских коллег, барышня держит микрофон правой рукой, хотя гость слева, это плохо, парнишку не увидела и журналистке еще и никто в ухо не подсказал… Такие ситуации изумительные в эфире надо отыгрывать… Как мы всегда на биатлоне с Губерниевым… Так что ихнее ТВ дерьмо полное, а вот хоккей отличный… И Бобровский гениален!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, «Флорида» ведёт в серии со счётом 1-0. Следующий матч соперников состоится 11 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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