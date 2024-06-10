Бывший форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг стал чемпионом ECHL (хоккейная лига Восточного побережья) с «Флоридой Эверблейдс». Канадский нападающий раздумывал о завершении карьеры из-за полученной травмы, однако позднее возобновил выступления и присоединился к команде по ходу сезона.

28-летний нападающий провёл за команду 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 (2+13) очков. В 22 играх в плей-офф отметился 18 (1+17) очками при положительном показателе полезности «+7».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Хо-Сэнг принял участие в пяти матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 1 (0+1) очко. Отметим, что в первом матче того сезона в Санкт-Петербурге со СКА форвард получил повреждение, из-за которого пропустил весь регулярный чемпионат.