Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о планах продлить контракт с Сидни Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что собирается провести переговоры с капитаном команды Сидни Кросби в межсезонье, но не планирует рассказывать прессе об их ходе.

«Главное для нас заключается в том, что из-за важности этого и того, как много Сид значит для организации и города, мы не хотим давать лишнюю огласку контрактным переговорам. Надеюсь, что, пережив это лето, мы поймём, на какой стадии переговоров находимся, и затем сообщим всем об этом в нужное время», — цитирует Дубаса The Score.

Напомним, 36-летний форвард набрал 94 (42+52) результативных балла в 82 играх прошедшего регулярного чемпионата. Его текущий контракт с клубом с кэпхитом $ 8,7 млн действует до завершения сезона-2024/2025. За свою карьеру в «Питтсбурге» канадец три раза становился обладателем Кубка Стэнли.