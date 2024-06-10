Некоторые агенты игроков НХЛ заявили о необходимости сокращения количества раундов на драфте лиги, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в своей соцсети. Ассоциация игроков НХЛ вынесет на обсуждение вопрос о сокращении количества раундов на драфте до четырёх. Возможные изменения смогут быть внесены в новое коллективное соглашение, по истечение действующего в конце сезона-2025/2026.

Основная причина возможных изменений в том, что игроки, которые так и не получают контракты с клубами НХЛ, в основном выбираются в более поздних раундах. Агенты недовольны, что игроков привязывают к определённой команде на несколько лет, но так и не подписывают с ними контракты, и считают, что это негативно влияет на старт карьеры хоккеиста в НХЛ.

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.