Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и Ассоциации игроков лучшими в истории

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн назвал текущие отношения лиги и Ассоциации игроков лучшими в истории. Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает осенью 2026 года.

«Очень хороший, открытый и откровенный диалог. У нас хорошие отношения. Лучшие в истории отношения между НХЛ и Ассоциацией игроков. У нас налажено сотрудничество по множеству важных вопросов. Это может благоприятно сказаться на развитии игры и лиги», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Глава Ассоциации игроков Марти Уолш заявил, что не прочь заранее начать переговоры о новом коллективном соглашении. Всего в истории лиги произошло четыре локаута. Последний из них был в сезоне-2012/2013 и продлился 3 месяца, 3 недели и 1 день до 6 января 2013 года. Были отменены 510 игр чемпионата и Матч всех звёзд, команды провели по 48 игр.