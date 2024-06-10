Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и Ассоциации игроков лучшими в истории

Беттмэн назвал текущие отношения НХЛ и Ассоциации игроков лучшими в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн назвал текущие отношения лиги и Ассоциации игроков лучшими в истории. Срок действия текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом истекает осенью 2026 года.

«Очень хороший, открытый и откровенный диалог. У нас хорошие отношения. Лучшие в истории отношения между НХЛ и Ассоциацией игроков. У нас налажено сотрудничество по множеству важных вопросов. Это может благоприятно сказаться на развитии игры и лиги», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Глава Ассоциации игроков Марти Уолш заявил, что не прочь заранее начать переговоры о новом коллективном соглашении. Всего в истории лиги произошло четыре локаута. Последний из них был в сезоне-2012/2013 и продлился 3 месяца, 3 недели и 1 день до 6 января 2013 года. Были отменены 510 игр чемпионата и Матч всех звёзд, команды провели по 48 игр.

Материалы по теме
Агенты игроков НХЛ заявили о необходимости сокращения количества раундов на драфте лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android