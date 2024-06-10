«Его слова имеют особенное значение». Барков отреагировал на заявление Гретцки о нём

Капитан «Флориды» Александр Барков отреагировал на слова легендарного Уэйна Гретцки, сравнившего его с Брайаном Троттье и назвавшего финна лучшим оборонительным нападающим за долгое время.

«Ух ты, его слова особенно много значат. Все знают, какое влияние он оказал на хоккей. И когда вы слышите такие слова, особенно от таких людей, как он, это говорит о многом», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф на счету Баркова 18 матчей, в которых финский форвард забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач.

Напомним, «Флорида» ведёт в финальной серии Кубка стэнли с «Эдмонтоном» со счётом 1-0. Следующий матч соперников состоится 11 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 по московскому времени.