Генменеджер «Питтсбурга» рассказал, что «Пингвинз» стремятся омолодить свой состав

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что «Пингвинз» стремятся омолодить состав. «Пингвинз» стали самой возрастной командой НХЛ в прошлом сезоне и во второй год подряд не смогли попасть в плей-офф.

«Что я действительно усвоил за первый год в клубе, так это то, что нам нужно сделать всё возможное, чтобы в команде появились качественные молодые игроки. Мы должны получать драфт-пики и проспектов при любой возможности.

Наши опытные ребята – Кросби, Малкин, Летанг, Карлссон, Раст – помогут молодым игрокам быстрее набрать обороты. Обмен Джейка Гюнцеля перед дедлайном стал первым шагом в этом направлении. Мы хотели получить молодых игроков, уже имеющих определённый опыт после драфта», – цитирует Дубаса пресс-служба клуба.