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«Он одарённый хоккеист». Морис охарактеризовал капитана «Флориды» Баркова

«Он одарённый хоккеист». Морис охарактеризовал капитана «Флориды» Баркова
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис охарактеризовал капитана «Пантерз» Александра Баркова как всестороннего хоккеиста.

«Я не рассматриваю Баркова лишь как оборонительного центрального нападающего, потому что он не выходит на лёд с мыслью: «Это всё, что я сделаю». Он настроен в первую очередь думать об обороне, в первую очередь о командном хоккее. Но он также довольно одарённый атакующий хоккеист.

Он несёт на себе бремя необходимости делать и то, и другое. И в этом есть вызов, но в этом всегда есть компромисс. Нам также нужен Барков, чтобы расширить возможности нападения. Так что это не просто игра, в которой всё, что он делает, работает на разрушение. Он гораздо более одарён», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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