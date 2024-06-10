«Он одарённый хоккеист». Морис охарактеризовал капитана «Флориды» Баркова

Главный тренер «Флориды» Пол Морис охарактеризовал капитана «Пантерз» Александра Баркова как всестороннего хоккеиста.

«Я не рассматриваю Баркова лишь как оборонительного центрального нападающего, потому что он не выходит на лёд с мыслью: «Это всё, что я сделаю». Он настроен в первую очередь думать об обороне, в первую очередь о командном хоккее. Но он также довольно одарённый атакующий хоккеист.

Он несёт на себе бремя необходимости делать и то, и другое. И в этом есть вызов, но в этом всегда есть компромисс. Нам также нужен Барков, чтобы расширить возможности нападения. Так что это не просто игра, в которой всё, что он делает, работает на разрушение. Он гораздо более одарён», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.