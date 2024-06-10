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«Адмирал» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым

«Адмирал» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым
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«Адмирал» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым. Как сообщает пресс-служба владивостокского клуба, соглашение с форвардом носит односторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.

Петьков пополнил состав команды в результате обмена с клубом «Сочи» по ходу прошлого регулярного сезона-2023/2024 КХЛ. На счету 26-летнего форварда 11 очков (7+4) в 28 играх за «моряков» и звание лучшего нападающего января по версии болельщиков.

Всего в КХЛ на счету Петькова 181 игра, в которых нападающий набрал 61 очко — забросил 32 шайбы и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «-41».

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф. Дальневосточный клуб по итогам регулярки занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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