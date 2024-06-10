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«Обложили санкциями, а сами — в луже». Назаров — об отсутствии России на мировой арене

«Обложили санкциями, а сами — в луже». Назаров — об отсутствии России на мировой арене
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что от отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях спорт и в частности хоккей теряет в уровне.

«Как я уже много раз говорил, без России мировой спорт в целом и хоккей в частности только проигрывает и теряет в своём уровне и популярности. Все давно забыли о чемпионате мира, серыми и унылыми стали молодёжные первенства планеты. Европа, которая привыкла делать крайней Россию, терпит крах по всем фронтам. Посмотрите на итоги выборов в Европарламент. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Германии Шольц, набрала чуть более 14% голосов, коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набрала 14,5% голосов. Полный провал!

Мало того, что эти люди загубили экономику своих стран, так они ещё лезут в международный спорт и хоккей! Не будем забывать, что ИИХФ сейчас руководит француз Тардиф. Люди жили за счёт российского газа, затем обложили нашу страну санкциями, а в итоге сами сели в лужу. Посмотрим, как они проведут Олимпиаду в Париже. Думаю, что скоро в мире окончательно поймут, отсутствие российского спорта на международной арене – это путь в никуда», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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