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КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025

КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025
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КХЛ представила даты первых домашних матчей команд лиги в новом сезоне-2024/2025. Новый сезон стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стал магнитогорский «Металлург».

Фото: КХЛ

Как сообщает пресс-служба КХЛ, уже завтра в 12:00 мск на официальном сайте лиги будет опубликован календарь всего сезона-2024/2025.

Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.

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