Скончался заслуженный тренер России Сергей Ушенин, воспитавший известных вратарей

Скончался заслуженный тренер России Сергей Гаврилович Ушенин, сообщает пресс-служба пермского «Молота». Сергей Гаврилович родился в 1949 году и проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет.

За период с 1988 по 1997 год и с 2009 по 2012 год работы в ДЮСШ «Молот» благодаря специалисту хоккейный мир получил таких вратарей как Дмитрий Хомутов, Сергей Земчёнок, Константин Чащухин, Виталий Коваль, Денис Черепанов, Сергей Долгих.

Во время работы в ДЮСШ Магнитогорска, это периоды с 1997 по 2009 год и с 2012 по 2013 год, Сергей Гаврилович подготовил таких вратарей: Антон Худобин, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Александр Печурский. И это лишь краткий список его воспитанников.