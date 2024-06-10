«Автомобилист» заключил новые контракты с пятью молодыми хоккеистами

«Автомобилист» заключил новые контракты с пятью хоккеистами, выступающими в системе екатеринбургского клуба — это вратари Никита Новосёлов и Антон Зюзин, защитники Михаил Головкин и Константин Торопов, а также нападающий Ефим Белых. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения с игроками рассчитаны на два года.

В прошлом сезоне хоккеисты выступали в МХЛ в составе «Авто». Никита Новосёлов провёл 37 матчей, отразив 93,39% бросков, также в прошлом сезоне состоялся его дебют в ВХЛ, где он сыграл два матча за «Горняк-УГМК».

В активе Антона Зюзина 23 игры за «Авто» и 92,66% отражённых бросков.

Михаил Головкин принял участие в 57 матчах, набрал 13 (1+12) очков.

Константин Торопов сыграл в 48 встречах, набрал 12 (6+6) очков.

В активе Ефима Белых 34 (11+23) балла за результативность в 44 играх за молодёжку.