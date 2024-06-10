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Стали известны расписание и состав участников предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы

Стали известны расписание и состав участников предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы
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Стали известны расписание и состав участников предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы. Традиционный предсезонный турнир в Москве пройдёт с 29 августа по 1 сентября. В турнире примут участие ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», «Витязь» и новые участники — нижегородское «Торпедо» и екатеринбургский «Автомобилист».

Схема турнира остаётся прежней: шесть клубов разделены на две группы. По итогам группового этапа команды проведут стыковые матчи за первое, третье и пятое места. В финале встретятся команды, занявшие первые места в своих группах. В группу А попали «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист». Группу В составили ЦСКА, «Витязь» и «Торпедо».

Фото: Федерация хоккея Москвы

Кубок мэра Москвы – традиционный предсезонный турнир команд КХЛ, который проводится в Москве с 2008 года.

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