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Дементьев: нет смысла обращать внимание на рейтинги хоккеистов перед драфтом НХЛ

Дементьев: нет смысла обращать внимание на рейтинги хоккеистов перед драфтом НХЛ
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как составляются многочисленные преддрафтовые рейтинги молодых хоккеистов в различных СМИ.

«В преддверии драфта НХЛ в последние годы появляется огромное количество рейтингов хоккеистов. Зачастую составляющие эти рейтинги люди и организации преследуют лишь свою цель – цитируемость. Для того чтобы создать объективный рейтинг двухсот хоккеистов, нужны опытные скауты, их присутствие во всех хоккейных регионах и различных турнирах. Помимо хоккея, нужно знать личностные качества претендентов. Расходы неимоверные, и сделать это за столом у компьютера одному человеку невозможно. Есть пара людей, имеющих доступ к инсайдерской информации от клубов, обладающих серьёзным скаутским опытом и делающих неплохие рейтинги. Вот и всё.

Я говорю своим клиентам, что нет никакого смысла обращать внимание на рейтинги в общем доступе. Если вы достойны быть выбранным, то самый главный рейтинг будет публиковаться во время драфта», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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