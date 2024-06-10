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Ноблох заявил, что ожидает лучшей игры от обеих команд во втором матче финала Кубка Стэнли

Ноблох заявил, что ожидает лучшей игры от обеих команд во втором матче финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох заявил, что ожидает лучшей игры от «Флориды» и «Ойлерз», чем команды показали в первом матче финала Кубка Стэнли, в котором «Пантерз» одержали победу со счётом 3:0.

«Посмотрите на путь, который мы прошли в этом плей-офф. Всегда были взлёты и падения, были матчи, которые мы легко выиграли, а на следующий вечер мы проиграли, и наоборот, где у нас была плохая игра, а мы отреагировали и сыграли очень хорошо. Не думаю, что соперник показал свою лучшую игру в первом матче. Посмотрите, как хорошо они играли в этом плей-офф. Я чувствую, что мы увидим от них больше во втором матче серии.

Определённо Бобровский сделал несколько крупных сейвов, но были и упущенные возможности, то ли мы просто промахивались по воротам, то ли просто не сделали тот бросок, который хотели. Но да, я думаю, будет справедливо сказать, что он играл очень хорошо, но и мы могли бы лучше распорядиться своими шансами», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.

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