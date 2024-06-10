«Это будет не конец света». Драйзайтль поделился ожиданиями от второго матча финала КС

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Первый матч остался за хоккеистами «Пантерз» со счётом 3:0.

«Мы готовы к давлению любой команды, поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся сейчас. Мы действительно хорошая хоккейная команда, которая, хотите верьте, хотите нет, может играть лучше, чем вчера вечером. Мы знаем, что можем играть лучше. Соперник будет играть лучше, и я ожидаю, что мы тоже будем лучше.

Конечно, это важный матч, ведь мы хотим вернуть серию домой при равном счёте. Я думаю, это старое клише: ты отправляешься на выезд, чтобы вернуться домой хотя бы с одной победой. Завтра нас ждёт большая игра, но даже если она пойдёт не по нашему плану, это будет не конец света», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 11 июня и начнётся в 3:00 мск.