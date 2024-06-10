Канадский форвард «Динамо» Пакетт рассказал, что начал оформление российского гражданства

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что ему начали оформлять российское гражданство. В клубе уже играет натурализованный легионер — американский защитник Бреннан Менелл.

«Я пока не могу заявлять что-то конкретное. Увидим, что из этого получится. Мы пытаемся это сделать. Недели три назад мы в клубе запустили этот вопрос. Посмотрим, что будет дальше.

Я соглашусь с Бреннаном [американским защитником «Динамо»] в том, что, если ты не первый уже год выступаешь в КХЛ, если тебе всё нравится, если ты хочешь строить карьеру в этой лиге и у тебя есть возможность получить российское гражданство, – почему же этим не воспользоваться? Это идеальная ситуация, и это может помочь при выступлении в КХЛ», — цитирует Пакетта «Матч ТВ».

Пакетт провёл в КХЛ два сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 127 матчей, в которых канадец набрал 71 (42+29) очко. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».